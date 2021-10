Scilla è “Plastic free”: consegnate le borracce multiuso FOTO

Reggio ha preso parte alla bella giornata di festa e sensibilizzazione che si è svolta a Scilla insieme a tantissimi giovani studenti che si sono ritrovati in piazza San Rocco per vivere la cerimonia di consegna delle borracce multiuso nell’ambito del progetto “Scilla Plastic Free”, attivato su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Scilla al fine di promuovere la cultura della sostenibilità ambientale. L'evento è stato accompagnato da uno spettacolo e da un concerto, promossi dalla Città Metropolitana e dedicati proprio ai giovanissimi studenti delle scuole scillesi.

Presenti il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà e il consigliere metropolitano con delega alla Cultura, Filippo Quartuccio sul palco della manifestazione accanto al padrone di casa, il Sindaco di Scilla, Pasqualino Ciccone e alle rappresentanze del mondo della scuola e del comitato di quartiere.

La soddisfazione del sindaco Falcomatà: “Un esempio”

“Scilla, passo dopo passo, sta recuperando il suo ruolo strategico nella Città metropolitana – ha detto il sindaco Falcomatà nel corso del suo intervento - grazie agli investimenti dell’amministrazione comunale e all’impegno profuso da tutte le realtà del territorio, nel campo turistico, culturale e naturalmente anche in ambito educativo e sociale sulle tematiche ambientali che oggi, come non mai, rivestono un ruolo centrale nei percorsi di sviluppo delle comunità. La manifestazione di oggi che ha coinvolto tanti ragazzi dalla scuola dell’infanzia alle superiori, nel quadro di un percorso condiviso con i dirigenti scolastici e il comitato di quartiere, è l’esempio di come le cose si possano fare bene se si fanno insieme, lottando sempre dalla stessa parte. E noi come Città metropolitana – ha poi concluso il Sindaco metropolitano - vogliamo stare accanto a Scilla per affrontare al meglio tutte quelle che sono le problematiche del territorio ma anche per sostenere i progetti di crescita di questa importantissima realtà e in generale di tutta la Costa Viola, nella piena consapevolezza che se cresce Scilla, cresce tutto il territorio metropolitano”.

Il consigliere Quartuccio: “Momenti emozionanti”

La Città metropolitana è al fianco delle amministrazioni locali per promuovere i temi più importanti, ha poi evidenziato il consigliere Quartuccio, “e oggi a Scilla abbiamo vissuto un momento davvero emozionante, con una piazza piena di bambini che poi sono i veri protagonisti del percorso di promozione e diffusione della cultura del riciclo e della tutela dell’ambiente. Un obiettivo, quello del plastic free, a cui la Città metropolitana sta lavorando con determinazione siglando dei veri e propri patti di collaborazione, come nel caso del Comune di Scilla, con l’obiettivo di favorire progetti e iniziative che rafforzino la consapevolezza e la centralità di questo tema in particolare partendo dalle giovani generazioni. Ed è stato estremamente significativo – ha infine concluso Quartuccio - poter anche tornare a vivere un momento di spettacolo e animazione in piazza, realizzato grazie al sostegno della Città metropolitana, dopo mesi di chiusure e limitazioni causate dal Covid. Un bel segnale di ripartenza anche per il mondo dell’arte e della cultura”.

© Riproduzione riservata