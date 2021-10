Maltempo nel Reggino, s'ingrossa il torrente Santa Venere a San Luca. Esonda il fiume La Verde FOTO

Sono diversi i pericoli e le paure causate dalle abbondanti piogge che stanno interessando il territorio di San Luca da più di 48 ore. Il comune sta monitorando il torrente Santa Venere e in particolare la fiumara Bonamico, che in diversi punti ha rotto gli argini e invaso l'acquedotto della Sorical e la casa della legalità intitolata a Falcone e Borsellino. In alcuni punti l'esondazione della fiumara ha invaso la strada provinciale che collega San Luca con i paesi della Marina.

Maltempo, torrenti esondati in Calabria: il Reggino in ginocchio Reggio Torrente Palizzi Cirò Marina San Pietro, frazione di Vibo

Allo stesso tempo, nel Reggino, è esondato il fiume «La Verde» provocando la chiusura al traffico della strada statale 106 Ionica in località Sant'Anna, in provincia di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per

consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

