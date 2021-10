Gioia Tauro, la Piana in piazza per rivendicare il diritto alla salute FOTO | INTERVISTE

In piazza dell’Incontro a Gioia Tauro in questi minuti è in corso la manifestazione “Per il diritto alla salute”. Presenti i sindaci della Piana, i sindacati, le associazioni, le scuole, il vescovo della Diocesi Oppido-Palmi, Francesco Milito, liberi cittadini. Presenti anche esponenti politici regionali, tra questi il consigliere regionale Amalia Bruni, già candidata del centro sinistra alle recenti elezioni regionali.

Nel nome di Giovanni Mafrici

Un’iniziativa predisposta anche nel nome di Giovanni Mafrici, il 53enne commerciante gioiese morto d’infarto la scorsa settimana al Pronto Soccorso dell’ospedale civico “Giovanni XXIII” dopo aver atteso per oltre un’ora l’ambulanza che avrebbe dovuto trasportarlo d’urgenza al Gom di Reggio. Il concentramento è in piazza Duomo dalle 9,30, alle 10,30 il corteo inizierà a muoversi lungo via Serra, via Vittorio Emanuele, piazza Matteotti, Via Roma fino ad arrivare a piazza dell’Incontro dove è stato allestito un palco per gli interventi conclusivi.

La battaglia del sindaco Alessio

“Qui non stiamo facendo la battaglia per Gioia Tauro. Sulla vita non possiamo lasciare sconti a nessuno. Vergognoso parlare di Sanità nel 2021. Dobbiamo ricostruire questo movimento di lotta e di protesta costruendo un tavolo di trattativa regionale e nazionale. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Da oggi, da questa piazza parte una scintilla per rivendicare i nostri diritti. Si tratta di un punto di partenza oggi di riscossa popolare. Non c’è nessuno che deve mettere il cappello a questa iniziativa, il cappello lo deve mettere il popolo”.

Il messaggio davanti all'ospedale

I rappresentanti di: Comitato Fiume, Gli Angeli di Pollicino e Associazione Aurora Gioiese. Striscioni davanti all’ospedale di Gioia Tauro anche nel ricordo di Giovanni Mafrici, l’uomo morto dieci giorni fa.

