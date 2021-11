A Paravati il raduno di fedeli per ricordare la scomparsa di Natuzza Evolo FOTO

Oggi la Villa della Gioia di Paravati, in occasione del dodicesimo anniversario della morte di Natuzza Evolo, venuta a mancare all’età di 85 anni all’alba del primo novembre 2009, ritorna ad essere luogo di incontro e di preghiera all’aperto.

Una ripresa sulla quale, in queste ultime settimane allo scopo di garantire la massima sicurezza per via del Covid, hanno lavorato sia la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea - guidata da poco più di un mese dal nuovo vescovo, scelto da Papa Francesco, monsignor Attilio Nostro - che la Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”.

Ma questo nuovo scenario che oggi si apre, nei luoghi tanto cari a Mamma Natuzza, è anche e soprattutto il risultato della definitiva archiviazione del lungo conflitto sulle modifiche dello statuto tra l’ente morale di Paravati e il già vescovo della Diocesi, oggi emerito, monsignor Luigi Renzo. Una contrapposizione dai toni forti - che ha richiesto a più riprese l’intervento diretto della Curia vaticana - definitivamente appianata l’estate scorsa con gli ultimi due atti firmati dal vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva nella sua qualità di amministratore apostolico: la convenzione per la gestione del santuario mariano che adesso aspetta solo di essere aperto al culto e la nomina in qualità di rettore di padre Michele Cordiano.

Il programma della celebrazione odierna - alla quale seguirà domenica 14 novembre un nuovo raduno di preghiera, questa volta in occasione del ventottesimo anniversario dell’arrivo a Paravati della statua della Madonna, realizzata dallo scultore Conrad Moroder di Ortisei, così come la vedeva Natuzza Evolo - comprende un messa con inizio alle 10,30, presieduta dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro, con una serie di norme alle quali quanti parteciperanno dovranno attenersi in ottemperanza alle norme anti Covid-19. Accesso al piazzale della Villa della Gioia dal cancello centrale grande e non dal cancello sito in prossimità della cappella dove è custodita la tomba di Natuzza. L’apertura del cancello è prevista già sin dalle otto. Quanti intendono partecipare alla celebrazione eucaristica dovranno, inoltre, esibire il Green pass, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti, utilizzare i prodotti per l’igiene delle mani disponibili in corrispondenza degli accessi agli ambienti chiusi. Alla cappella, dove è custodita la tomba di Natuzza Evolo, si potrà accedere solo a conclusione della Santa Messa salendo dal lato destro della Chiesa. Nell’occasione la nuova chiesa della Villa della Gioia non sarà visitabile.

Ieri sera presso la Villa della Gioia sono stati effettuati gli ultimi ritocchi in vista della celebrazione della Messa in ricordo della Serva di Dio, alla quale parteciperanno gruppi di pellegrini, provenienti da ogni parte d’Italia. L’arrivo di comitive è stato, intanto, già annunciato anche per le celebrazioni del 14 novembre.

