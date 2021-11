Agguato a Vibo, gambizzati due cognati 42enni di Portosalvo. Si costituisce l'autore FOTO

Feriti alle gambe a colpi di pistola. Vittime due 42enni di Portosalvo che sono stati centrati dai proiettili da distanza ravvicinata. Soccorsi dai passanti sono stati portati all’ospedale di Tropea. Le loro condizioni non vengono giudicate gravi. Sull’accaduto indagano i carabinieri che sono alla ricerca dei responsabili. Il gravissimo fatto di sangue sarebbe avvenuto poco dopo le 18,30 davanti a un panetteria.

A sparare all'indirizzo dei cognati, uno dei quali titolare di un'azienda dell'agroalimentare locale, é stato un uomo che si è poi dato alla fuga. La doppia gambizzazione é avvenuta in via Sant'Anna nella frazione di Portosalvo. Uno dei feriti é stato raggiunto agli arti inferiori da tre proiettili mentre l'altro é stato attinto da una sola pallottola. In serata si è costituito l'autore (A.C.), ma sull'identità c'è ancora il riserbo delle autorità.

IN AGGIORNAMENTO

