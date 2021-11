Cutro, saccheggiavano i distributori automatici: tre disoccupati ai domiciliari FOTO | VIDEO

I carabinieri della Stazione di Cutro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari, eseguita nei confronti di M. G., 33enne, P. R., 30enne, e M. A. P., 23enne, cutresi, disoccupati, pregiudicati, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, Dottoressa Romina Rizzo, su richiesta del Sostituto procuratore a Crotone, Dottoressa Ines Bellesi, titolare delle indagini. Ai giovani sono stati contestati i reati di “furto pluriaggravato” e, solo a M. G. e a P. R., anche quello di “danneggiamento aggravato”, in relazione ai furti perpetrati il 3 maggio e l’8 ottobre ultimi scorsi ai danni di un bar con distributori automatici sito nelle vie centrali di Cutro.

La strategia delle forze dell'Ordine

Ancora una volta, così come sperimentato con successo in altre analoghe circostanze, la disponibilità di un efficace dispositivo di pronto intervento e prevenzione, ha reso molto più agevoli le investigazioni successive ai fatti.

Infatti, in occasione di entrambi gli eventi, la pattuglia intervenuta tempestivamente sul posto aveva eseguito un preliminare e accurato sopralluogo, anche attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza poste all’interno dell’esercizio commerciale danneggiato, dalle quali erano stati acquisiti importanti elementi investigativi in relazione agli autori del delitto, con particolare riferimento ai capi d’abbigliamento indossati e alle condotte poste in essere, volte, in primo luogo, a danneggiare gli strumenti di ripresa audio visiva per garantirsi l’impunità e, successivamente, a forzare i distributori per impossessarsi del denaro.

Furti e danni

Gli indagati, nelle circostanze documentate, hanno cagionato danni strutturali e alle apparecchiature per circa 4mila euro e asportato gli incassi dei distributori, ammontanti complessivamente a 3mila euro, dileguandosi per le vie del centro cittadino.