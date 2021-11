Messina, scooter contro con un'auto in via C. Battisti. Feriti un giovane e la madre

Poco prima delle 13 un altro incidente in pieno centro a Messina, questa volta senza gravi conseguenze. Si sono scontrate uno scooter e un'auto all'incrocio tra le vie Cernaia e Cesare Battisti. Sul mezzo a due ruote viaggiavano un uomo di 31 anni che era alla guida, e la madre sul sellino posteriore. Secondo i rilievi della sezione infortunistica della Polizia municipale, lo scooter percorreva la Via Cesare Battisti in direzione Sud, mentre la Citroen condotta da una ragazza proveniva dalla via Camiciotti ed era diretta verso la via Cernaia. Nell'impatto tra i due mezzi, le persone che si trovavano in sella allo scooter sono precipitati a terra dopo aver anche impattato con un'auto in sosta. Repentino l'arrivo delle ambulanze che hanno trasportato le due persone al vicino ospedale Piemonte. Non si conosce ancora la prognosi, ma fortunatamente nulla di particolarmente grave

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata