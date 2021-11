Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani incontra la mamma: "Siamo state male per un orco"

Serata particolare quella di venerdì 26 novembre per Francesca Cipriani, concorrente del Grande Fratello Vip. Lacrime per la showgirl che ha incontrato la mamma Rita De Michele. Il confronto tra mamma e figlia ha avuto come epicentro il ricordo di una brutta storia che ha contrassegnato il passato della ragazza abruzzese. La Cipriani faceva di professione la commessa ed il proprietario del negozio nel quale lavorava l'ha violentata. Francesca Cipriani venne salvata proprio dalla madre.

"Siamo stati male per colpa di un carnefice, di un orco", ha raccontato mamma Rita. "Dobbiamo ringraziare le forze dell’ordine, i carabinieri. Non mi devi chiedere scusa per questo, deve renderti più forte e combattiva", ha proseguito.

Rita De Michele ha dato la sua approvazione anche sulla storia tra la figlia ed Alessandro Rossi con quest'ultimo che le ha chiesto di sposarla proprio durante il Grande Fratello. "Alessandro l’ho conosciuto bene in questi tre mesi, hai trovato un uomo meraviglioso. Vai avanti come un treno. Ragazzo migliore non potevi trovare".

