Greta Beccaglia, la giornalista molestata torna allo stadio. Commisso si scusa per il tifoso

Sorrisi e anche curiosità dei tifosi a Firenze nel rivedere già al lavoro la giornalista Greta Beccaglia che con la sua troupe è tornata davanti allo stadio di Firenze facendo un collegamento con Toscana Tv per raccontare, come di consueto, il clima partita. Dentro il Franchi si gioca Fiorentina-Sampdoria. La sua presenza, davanti alla tribuna coperta, in un punto di transito dei tifosi che si avviano a prendere posto sulle gradinate, ha destato una certa attenzione.

"Sono stanca ma sono felice di ritornare a fare il mio lavoro subito dopo quello che è successo», ha detto Beccaglia dopo aver svolto il collegamento del pre-gara. «Rocco Commisso - ha aggiunto Greta Beccaglia - mi ha chiesto scusa a nome del tifoso, poi abbiamo parlato e fatto una foto. E’ stato molto carino e mi ha espresso tutta la sua solidarietà».

