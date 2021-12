Messina, torna l’isola di via dei Mille. Alberi, luminarie e polemiche

Puntuale come i regali e il presepe, si è consumato il tormentone dell’isola pedonale di via dei Mille e il suo immancabile carico di polemiche. Ieri il consiglio comunale, convocato con urgenza per discutere la proposta di delibera di indirizzo presentata dai gruppi del Pd e LiberaMe, ha esitato il documento a larga maggioranza (21 sì, due astenuti e un contrario). Adesso la richiesta dell’Aula finirà sul tavolo della dirigente per la redazione dell’ordinanza che porterà alla chiusura del tratto che l’associazione Mille Vetrine conta di poter trasformare in isola pedonale. La richiesta presentata dall’associazione e veicolata dai due gruppi del centrosinistra, prevedeva la chiusura della strada da via Cannizzaro a via Santa Cecilia dal primo dicembre sino all’8 gennaio, senza le vie perpendicolari. La data di avvio, ovviamente, è slittata ma prevedere quale sia è difficile. Si tratterà della sedicesima isola natalizia varata nella strada dello shopping messinese, nel senso che anche i commercianti sono locali e non ci sono le grandi marche internazionali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata