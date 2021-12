Gigi D'Agostino, re della dance, sui social: "Combatto contro un grave male, non mi dà pace" FOTO

«Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo... E’ un dolore costante... non mi dà pace». Così il dj, produttore discografico e conduttore radiofonico, Gigi D’Agostino, ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere malato.

«La sofferenza mi consuma - ha proseguito - mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo...». Quindi ha ringraziato i fan: «Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi... mi trasmettono tanta forza... mi scaldano il cuore. Tanto amore... Gigi».

Gigi D’Agostino, noto anche come Gigi Dag, pseudonimo di Luigino Celestino Di Agostino, è nato a Torino il 17 dicembre 1967), ed è autore di musica dance scoppiata fra gli anni 1990 e 2000.

Celeberrime le sue tracce: dall'Amour Toujours, ad Another Way, da Bla Bla Bla fino ad arrivare a The Riddle ed agli album ed ai pezzi più recenti con la nascita di un nuovo stile musicale da egli stesso fondato, Il Lento Violento.

© Riproduzione riservata