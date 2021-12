Covid, morto il negazionista Fred Sinistra, "The Undertaker". Ecco chi era il campione di kick boxing

Era conosciuto come "The Undertaker", aveva 41 anni e fino all'ultimo ha professato il suo comportamento da negazionista convinto. E' morto a casa Frederic Fred Sinistra, il campione belga di kick boxing ex campione del mondo e d'Europa.

Era stato costretto al ricovero nell'ospedale di Liegi dal suo allenatore Osman Yigin a fine novembre. Ma pochi giorni dopo, nonostante le sue gravi condizioni di salute, aveva firmato le dimissioni per tornare a casa. Sua moglie, nel lungo post di addio, continua ad affermare che il marito non sia morto di Covid.

Lo stesso Sinistra, sulla sua pagina Instagram, aveva postato una foto dall'ospedale, mentre era attaccato a un respiratore, annunciando che i suoi polmoni erano compromessi ma promettendo che sarebbe tornato sul ring più forte di prima, pur dovendo annullare un incontro in Francia in programma per il 4 dicembre.