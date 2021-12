Joppolo, incendio distrugge ristorante-pizzeria sul lungomare FOTO

Momenti di paura questo pomeriggio sul lungomare della cittadina tirrenica vibonese. Intorno alle 17, infatti, le fiamme hanno avvolto il ristorante-pizzeria “Vista Mare”. Sul posto si sono immediatamente portate due squadre dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia e Ricadi con autobotte e autopompa, raggiunti subito dopo dai carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai colleghi di Nicotera. I pompieri hanno dovuto lavorare per diverse ore al fine di domare le fiamme, ma, nonostante tutto, il locale, da qualche anno in gestione ma attualmente chiuso, è andato completamente distrutto e risulta adesso inagibile. L’incendio, infatti, ha danneggiato l’intera struttura, dalla cucina agli arredi. Sulle possibili cause sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. In attesa della relazione tecnica dei Vigili del fuoco si starebbero vagliando più piste seguendo sia quella della probabile esplosione di una bombola di gas che quella dell’origine dolosa.

