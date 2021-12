I tre post al top sui social nel 2021: Ronaldo, Conte e il "segnale di aiuto della violenza domestica"

Secondo la classifica dei post che hanno avuto il maggior numero di interazioni sui social, stilata da datamediahub.it (think tank su editoria e digitale guidato da Pier Luca Santoro), al primo posto con due milioni tra like e “love”, oltre 13mila condivisioni e quasi 80mila commenti, c'è l'annuncio di Ronaldo di essere felice di tornare ad allenarsi alla Juve.

Sul secondo gradino del podio, con più di 1,3 milioni tra like e love, oltre 148mila condivisioni e circa 349mila commenti, c'è il post nel quale Giuseppe Conte annuncia le dimissioni da Presidente del Consiglio. Al terzo posto si piazza il video di “Puntato”, «un'app ideata dalle forze di polizia per le forze di polizia». Video che "insegna il gesto di richiesta di aiuto, che già tante persone ha salvato", che ottiene la straordinaria cifra di 55 milioni di visualizzazioni, più di 76mila tra like e altre reaction, oltre 1,5 milioni di condivisioni e circa 3mila commenti.

Cos'è il segnale di aiuto della violenza domestica

"Il segnale di aiuto, o segnale di aiuto della violenza domestica - è spiegato su Wikipedia - è un gesto con una mano sola che può essere utilizzato da una persona per avvisare gli altri che si sentono minacciati e hanno bisogno di aiuto durante una videochiamata o di persona. È stato originariamente creato come strumento per combattere l'aumento dei casi di violenza domestica in tutto il mondo a seguito delle misure di autoisolamento legate alla pandemia Covid-19. Il segnale viene eseguito tenendo la mano in alto con il pollice piegato nel palmo, quindi piegando le altre dita verso il basso, intrappolando simbolicamente il pollice tra le dita. È stato intenzionalmente progettato come un unico movimento continuo della mano, piuttosto che un segno tenuto in una posizione, che potrebbe essere facilmente visibile.

Il segnale di aiuto è stato introdotto per la prima volta in Canada dalla Canadian Women's Foundation il 14 aprile 2020 e il 28 aprile 2020 negli Stati Uniti dalla Women's Funding Network (WFN). Ha ricevuto elogi diffusi da media nazionali e internazionali per aver contribuito a fornire una soluzione moderna al problema dell'aumento dei casi di violenza domestica. Il segnale è stato riconosciuto da oltre 40 organizzazioni in Canada e negli Stati Uniti come uno strumento utile per aiutare a combattere la violenza domestica. Affrontando le preoccupazioni che gli autori di abusi possano venire a conoscenza di un'iniziativa online così diffusa, la Canadian Women's Foundation e altre organizzazioni hanno chiarito che questo segnale non è 'qualcosa che salverà la situazione', ma piuttosto uno strumento che qualcuno potrebbe usare per ottenere aiuto. Sono state anche create istruzioni su cosa fare se un individuo vede il segnale e su come effettuare la segnalazione in sicurezza".

