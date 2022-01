Crolla stabile ad Afragola, ci sarebbero quattro dispersi

Un vecchio stabile in disuso è crollato nel centro storico di Afragola, in provincia di Napoli. Sul posto si sono recati Carabinieri e Vigili del fuoco per verificare la eventuale presenza di persone sotto le macerie. Si parla di 4 dispersi.

Il precedente

Già lo scorso dicembre, sempre nella zona del centro storico di Afragola, si erano aperte due grosse voragini nel sottosuolo e sono state sgomberate sei famiglie dalle proprie residenze. Un’utente su Facebook infatti scrive: «Basta, non è possibile cancellare così la nostra storia. Ogni volta è un colpo al cuore, ogni volta perdiamo un pezzo della nostra identità. Bisogna agire prima che sia troppo tardi, lo diciamo da troppo tempo. Siamo stanchi delle vostre speculazioni edilizie È il momento di alzare il tiro».

