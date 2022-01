Crolla l'ala di un palazzo cimiteriale a Poggioreale: sotto le macerie tombe, lapidi e resti umani

L’ala di un palazzo del cimitero napoletano di Poggioreale è crollata nella notte. A scoprirlo sono stati in prima mattinata i custodi del cimitero che hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine, trovatesi poco dopo, assieme a Protezione civile e vigili del fuoco, davanti a uno scenario disastroso: sotto le macerie anche tombe, lapidi e resti umani usciti fuori dai loculi. Ancora da accertare le cause che hanno portato al cedimento, ma a quanto si apprende ci sarebbe un collegamento con il vicino cantiere della linea 1 della Metropolitana. Sulla vicenda è arrivato il commento dell’assessore comunale alle Infrastrutture e alla Mobilità Edoardo Cosenza. "Gravissimo - afferma - quanto accaduto questa notte al cimitero di Poggioreale per il crollo verificatosi durante i lavori della Metropolitana alla galleria sotterranea al cimitero. Sono rilevanti i danni che subisce il Comune: adesso pretendiamo la messa in sicurezza immediata dei luoghi e la salvaguardia dei resti all’interno del cimitero" chiosa Cosenza.

