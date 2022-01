Incidente sulla 106 a Caminia di Stalettì, due feriti. Conducente incastrato nell'abitacolo FOTO

I Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro - distaccamento di Soverato - sono stati impegnati per un incidente stradale sulla SS106 in località Caminia di Staletti (zona Rebus). Due le vetture coinvolte: una Fiat Seicento ed una Fiat Punto. L'intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre la donna alla guida della Fiat Seicento, incastrata nell'abitacolo a seguito dell'impatto, e ad affidarla alle cure del personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. Ferito anche il passeggero della Fiat Punto anch'egli trasportato in ospedale.

I vigili del fuoco hanno altresì messo in sicurezza i veicoli e il sito. Sul posto Carabinieri e polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Il personale dell'Anas ha effettuato ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Transito bloccato sulla SS106, nel tratto interessato dal sinistro, sino al termine delle operazioni di soccorso. Disagi per la viabilità.

