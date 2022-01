Catanzaro, un successo i vax day per i bambini. A Lido preso “d’assalto” l’ente fiera FOTO

Open school vax day riuscito ed Ente fiera stracolmo di bambini. È la spinta dei piccoli alla vaccinazione anti-Covid che, mentre il virus corre e mette in crisi gli ospedali, ieri ha chiuso una due giorni di somministrazioni organizzata in tutta la Calabria e appositamente prima del ritorno a scuola. Concentrazione massima, dunque, sulle inoculazioni e sinergia piena tra Azienda sanitaria provinciale, Regione, Protezione civile e scuole. È stato così ovunque e anche nella provincia del capoluogo di regione. In campo i classici e ormai noti centri vaccinali rafforzati per quel che riguarda il Catanzarese da tre istituti coinvolti, su un totale di 20 da Cosenza a Reggio Calabria, a partire dalla Scuola Agraria dei Tre colli per arrivare fino al Liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme passando dal Malafarina di Soverato. A cristallizzare la riuscita dell’iniziativa i numeri che venerdì hanno centrato la tripla cifra a Lamezia Terme e a Soverato.

