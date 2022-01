È morto Nicola Vox. Il noto dj siciliano ha fatto ballare intere generazioni tra Taormina e Giardini

Il mondo della musica siciliano, ma non solo, piange la scomparsa di Nicola Vox. È morto, infatti, improvvisamente all’età di 46 anni il dj Nicola Garofalo (in arte Nicola Vox), molto conosciuto in Sicilia.

Il noto vocalist ha fatto ballare intere generazioni, soprattutto tra Taormina e Giardini Naxos nella mitica discoteca “Marabù”. Ma sono state numerosissime le sue serate anche in altre discoteche siciliane.

La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro del web e deo social, dove sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio.

“R. I. P. Grande vocal. Non ti dimentico. Di tutto ciò che hai fatto. Grande personaggio. Che la terra sia lieve. Un saluto da Dj SUSPIRIA. Ciao Nicola Vox. scrive su Facebook l’amico Antonio.

“Voglio ricordarti così grande Nicola… I tempi più belli della mia gioventù erano quelle serate magiche accompagnate dalla tua voce che caricava la pista resterai sempre nel nostro cuore “ scrive Antonio

"Sei stato un idolo per me, scrive Giuseppe - e penso anche per tutti coloro che ti hanno conosciuto,con le prime serate fatte con AFC — Atmosphere Fashion Club ho iniziato ad imitarti a fare il vocalist, poi col passare degli anni siamo diventati amici e colleghi di serate, quando sentivo la tua voce in quelle casse mi veniva la pelle d'oca. Un ricordo che non potrò mai dimenticare, all'uscita del Marabù ti abbiamo dato un passaggio per scendere ai baretti, eravamo in 8 in quella macchina, e noi due davanti accartocciati con il tuo CD con la tua voce in macchina, cantavamo insieme a ritmo della tua voce stessa, che per me era un'emozione...e chi ti può dimenticare. LA STORIA FINISCE QUI E come dicevi in ogni serata, LA SICILIA CHE BALLA IL POPOLO PIÙ BELLO D'ITALIA,BY ATMOSPHERE FASHION CLUB,UNICO E SOLO... Ciao caro amico R.I.P Nicola Vox".

E ancora: "Quando ho iniziato a venire a ballare - scrive Davidino - alle tue serate ho sempre pensato che Tu rappresentavi la categoria come la voce operaia...l'MC, l'hosting the show del popolo. Il vocalist dei siciliani. ( il fatto che scendevi dalla consolle a ballare con noi, mi colpiva enormemente). Con le tue filastrocche e con le tue poesie a tempo di musica hai fatto aggregare ed innamorare migliaia di giovani e non. Compreso me, infatti hai ispirato la mia passione (insieme al mio guru Vanny Grilli). Oggi la club culture perde il visionario, il comunicatore, l'unico Nicola Vox che LA SICILIA CHE BALLA abbia mai conosciuto. Onore e gratitudine a te amico mio..che Dio ti accolga".

I funerali saranno celebrati lunedi 10 Gennaio 2022 alle 15.30 nella Chiesa Santa Maria degli Angeli e Convento Cappuccini ad Adrano.

