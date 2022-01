Monsignor Maniago s'insedia nella diocesi di Catanzaro-Squillace FOTO

Oggi è il giorno in cui la Diocesi Catanzaro-Squillace accoglie la sua nuova guida. Monsignor Claudio Maniago s’insedia chiudendo così l’interregno temporaneo di monsignor Angelo Panzetta, l’amministratore apostolico inviato dalla Santa Sede all’indomani delle improvvise dimissioni dell’arcivescovo Vincenzo Bertolone a poche settimane dalla conclusione naturale del suo mandato. Giornata intensa per Maniago, scelto direttamente da Papa Francesco per riportare serenità nella comunità diocesana del capoluogo di regione scossa dalla vicenda dello scioglimento del Movimento apostolico. Dopo l'incontro con i giovani e gli operatori del Centro calabrese di solidarietà (ore 9) e quello con gli organi di stampa locale nell'aula "Sancti Petri" dell'arcivescovado (ore 10) l'arcivescovo incontrerà le autorità civili e militari alla Basilica dell'Immacolata (ore 11.30).

