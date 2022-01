Isole Tremiti Covid-Free. Il sindaco. "Si entra e si esce dalle Isole solo con il green pass rafforzato"

Da oggi raggiungere la terraferma o approdare sulle Isole Tremiti (in provincia di Foggia) c'è bisogno del green pass rafforzato o quello ottenuto da vaccinazione o da guarigione dal covid.

"Abbiamo tutti la terza dose e non ci sono contagi. Siamo covid free” rimarca il sindaco Antonio Fentini. Il porto più vicino per gli isolani dell’arcipelago delle Diomedee è quello di Termoli (Campobasso) che dista 40 minuti di motonave. Sono circa 450 gli abitanti delle Tremiti che da oggi potranno viaggiare in traghetto solo col super green Pass. "Non bisogna cambiare le regole soltanto perché c’è qualcuno che ha deciso di non vaccinarsi - dichiara Antonio Fentini, sindaco delle isole Tremiti - utilizzeranno i traghetti se chi possiede il green pass rafforzato, quello ottenuto da vaccinazione o da guarigione dal covid. Da oggi - conclude il primo cittadini delle Isole Tremiti - quelle tre o quattro persone di mezza età che hanno deciso di non vaccinarsi raggiungeranno la terraferma con mezzi propri".

