Tragedia a Lorica: schiacciato da cabina, muore il direttore dell'impianto Alessandro Marcelli. In corso il recupero di sei persone

L'urlo, l'impatto, la morte. Alessandro Marcelli, 60 anni, direttore d'esercizio dell'impianto di risalita di Lorica, in Sila, è stato travolto da una cabina ed è morto nonostante i soccorsi immediati. Incerte le cause della tragedia che si è verificata questa mattina, poco dopo l'apertura dell'impianto, che ora è stato chiuso per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi. Una domenica che prometteva bene, con uno splendido sole e tanta gente arrivata anche da Puglia e Sicilia per divertirsi. Marcelli era lì, come faceva sempre. Sempre scrupoloso e attento nelle verifiche. Non lasciava mai nulla al caso. Anche ieri mattina stava ispezionando l'area, riaperta da qualche settimana al pubblico. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso ma tutto è stato inutile.

Saranno le indagini dei carabinieri ad accertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale. In corso il recupero da parte dei vigili del fuoco di sei addetti bloccati in due cabine a seguito della chiusura precauzionale dell’impianto. In corso il recupero da parte dei vigili del fuoco di sei addetti alla gestione dell’impianto bloccati in due cabine tra i piloni 2 e 6. Impegnato personale Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco.

L'incidente a Lorica del dicembre 2016: morto un operaio

Era l'1 dicembre del 2016 quando i lavori di ammodernamento dell’impianto sciistico di Lorica si macchiarono di sangue. Un operaio morì ed un altro rimase ferito in modo grave in un incidente avvenuto in località Cavaliere, alla stazione di partenza per monte Botte Donato. La vittima si chiamava Enzo Bloise, di 31 anni, originario di Laino Borgo. A restare ferito un operaio, S.S., allora 24enne, nativo di San Nicola Arcella. Entrambi residenti a Millesimo, in provincia di Savona, dove aveva sede l’impresa subappaltatrice che stava eseguendo una serie di lavori presso gli impianti di Lorica. Bloise morì sul colpo, per l’impatto al suolo, ghiacciato, a causa delle temperature bassissime di quei giorni. I due operai, secondo quanto accertato dai carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Rogliano, giunti sul posto insieme a personale del Soccorso alpino e all’eliambulanza del 118, si trovavano sopra un carrello di servizio per effettuare un intervento manutentivo sul tracciato che fino a qualche anno fa ospitava il campo scuola della della Fisi, dove stava nascendo una nuova seggiovia. Il carrello su cui si trovavano i due operai si staccò dai cavi della funivia facendo precipitare i due per una ventina di metri. Per Bloise non ci fu nulla da fare.

L'altra tragedia familiare

Anche il fratello di Marcelli era morto in servizio, il 23 maggio del 2017, a causa di un malore. Si chiamava Gianfranco e lavorava all'Amaco.

Cavallaro (Cisal): "Potenziare sicurezza e prevenzione"

“Ennesimo incidente sul lavoro. Ennesima tragedia. Questa volta in Calabria, a Lorica nel Cosentino dove Nell’esprimere il cordoglio di tutta la Cisal alla famiglia dell’uomo deceduto, e in attesa che gli organi preposti accertino la dinamica dell'incidente mortale ed eventuali responsabilità, ribadiamo con forza la necessità di potenziare la sicurezza e la formazione con un adeguato stanziamento di risorse economiche e di personale”. Lo dichiara il Segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro.

