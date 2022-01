Bisignano, frana di grosse proporzioni nel centro storico FOTO

Una frana di grosse proporzioni ha interessato, oggi pomeriggio, la zona storica di Bisignano. Siamo nelle immediate adiacenze del Viale Roma, la storica Via è quella di Vittorio Veneto che gira attorno al Castello con le vie d'accesso per i rioni della città. Il grosso flusso d'acqua che fuoriusciva da sotto l'asfalto trovava il suo sfogo proprio nelle immediate adiacenze del palazzo nobiliare. Il terreno, trasportato dall’acqua, in modo impressionante e preoccupante, ha letteralmente invaso ed attraversato una strada rionale, anch’essa frequentata dai residenti della zona e, per fortuna, nel momento della frana, su quella strada non circolava nessuno. Per molti interminabili minuti, nel mentre il terreno, alberi e detriti di ogni genere scivolavano a valle, si è realmente temuto per le sorti del palazzo e per alcune abitazioni. Sul posto, insieme al sindaco ed a personale del Comune erano presenti la Polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno effettuato le opportune verifiche. Nel mentre i lavori sono in corso, il sindaco ha disposto la chiusura della strada ed in via precauzionale lo sgombero del palazzo.

