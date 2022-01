Suv travolge una Panda sull'A28: morte due giovani donne, ferite due bimbe

Sono due giovani donne, parenti tra loro, di 21 e 25 anni, residenti a Mareno di Piave e Conegliano (Treviso), le vittime del tamponamento di una Panda avvenuto nella tarda serata di ieri, lungo l’A28, a Villotta di Chions (Pordenone). Il veicolo è stato violentemente urtato da un fuoristrada che precedeva ad alta velocità, praticamente distruggendolo. Il fuoristrada invece si è ribaltato.

Nello scontro, oltre alle due donne morte, sono rimaste ferite due bambine, che viaggiavano nella stessa Panda, probabilmente sul sedile posteriore: una bimba di pochi mesi e la sorellina appena più grande. Sono state ricoverate all’ospedale di Udine, la più piccola è in prognosi riservata. Nell’incidente è stata coinvolta anche una terza auto la cui conducente, sotto choc, è stata la prima a lanciare l’allarme. L’autostrada in direzione di Conegliano è rimasta chiusa per alcune ore.

