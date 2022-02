Eccezionali raffiche di vento a Milano: due feriti per il crollo di un albero a Rho

Due persone, un uomo e una donna, sono stati travolti e feriti da un albero crollato a Rho per il forte vento che imperversa in Lombardia. L’uomo, 64 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Niguarda in codice rosso. Secondo le prime informazioni del 118 i due si trovavano a piedi in piazza della Libertà quando sono stati colpiti. Il 64enne ha riportato uno schiacciamento addominale, alle gambe e a una spalla, mentre la donna, di 66 anni, è stata sfiorata riportando traumi alla schiena e a un ginocchio. E’ stata portata al pronto soccorso a Rho in codice verde per delle contusioni lievi. Sul posto anche i carabinieri.

Raffiche di vento fino a 90 chilometri orari su Milano e dintorni

Raffiche di vento fino a 90 chilometri orari su Milano e dintorni: un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale si è staccato a causa del forte vento. I tecnici stanno verificando l'entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza.

Il vento ha sradicato anche le bandiere dell'Italia, della Lombardia e dell'Unione europea poste sopra l'ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato. Intorno alle 11 erano circa un centinaio gli interventi gestiti dai Vigili del fuoco di Milano a causa del forte vento che da alcune ore sta interessando Milano e parte dell'hinterland.

Vento forte anche in Piemonte.

Tragedia sfiorata a Nichelino, Comune alle porte di Torino, per il crollo parziale del capannone di una ditta a causa del forte vento. Una parete della struttura è collassata travolgendo le auto in sosta lungo la via dove, pochi minuti prima del crollo, due operai avevano spostato un furgoncino. Danneggiate tre auto, sul posto stanno operando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche polizia municipale e carabinieri. La strada è stata chiusa.

