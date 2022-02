Incendio in un palazzo a Roma, sette persone in ospedale

Incendio nella notte a Roma in un palazzo di 3 piani in in via Ascoli Satriano, nella periferia romana del Quarticciolo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, le forze dell’ordine e agli agenti della polizia locale di Roma Capitale. A causa del rogo 20 persone sono rimaste intossicate e tra queste ben 7 - tra cui una donna in gravidanza e alcuni minorenni - sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Le fiamme sarebbero partite da alcuni materiali accatastati nel sottoscala della palazzina per invadere poi completamente gli interni dello stabile.

