Levante è diventata mamma: è nata Alma Futura. Il messaggio d'amore sui social

Fiocco rosa per Levante, diventata mamma per la prima volta. Ieri, 13 febbraio, è nata la sua prima figlia, la piccola Alma Futura, avuta con il fidanzato Pietro Palumbo. "Quando verrai alla luce ti darò il mondo", prometteva la cantante lo scorso settembre annunciando ai suoi fan la gravidanza. Ora che la piccola è tra le sue braccia non può che dedicarle parole d'amore. Levante ha commentato la nascita con un post sui social, nel quale ha mostrato la foto della bimba. Parole commosse, ancora incredule di tutto ciò che sta accadendo: "Il 13 Febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo", spiega dal letto di ospedale che non ha ancora lasciato. Un ringraziamento speciale va al suo compagno: Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al dottor Franco Vicariotto, alla capostetrica Stefania Del Duca, alla dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma. È stato un momento indimenticabile. Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti sempre protetti e amati. Ecco il tuo nome, ti chiamerai Alma Futura".

