Pochi no vax in piazza a Roma. Maretta sulle chat Telegram: dove siete, sul divano?

C'è maretta nelle chat di Telegram utilizzate dai no vax per organizzare la manifestazione contro il Green pass in programma al Circo Massimo, nel centro di Roma. «Italiani dove siete sul divano?», scrive uno degli organizzatori. «Io sono in piazza ogni santa settimana nella mia città, purtroppo al momento mi è impossibile raggiungere Roma non avendo un mezzo», risponde un partecipante al gruppo.

«Raggiungervi esattamente come? Senza poter prendere treni nè autobus», gli fa eco un altro. Altri ancora riconoscono di aver preso il Covid e di non poter venire. «Ho la bronchite, meglio rimanere a casa», scrive un altro partecipante. Infine c'è chi racconta che questa mattina ha provato ad arrivare a Roma, ma è stato fermato. L’invito a tutti è di andare a piazza Venezia e, non come vorrebbe "qualcunO", al Circo Massimo.

Pappalardo: potevamo essere milioni ma troppa paura

C'è anche il generale Antonio Pappalardo, già capo dei gilet arancioni, in piazza Venezia, all’angolo con piazza San Marco, a Roma, per protestare alla vigilia dell’entrata in vigore del divieto di ingresso al posto di lavoro per gli over 50 senza Super Green pass. Proprio Pappalardo, insieme ad alcuni manifestanti, si è spostato in un bar di piazza Venezia. «Saremmo stati milioni al Circo Massimo, le persone sono state bloccate dalla paura», ripete ossessivamente ad alcuni manifestanti. Il sit-in è costantemente monitorato dalla polizia presente sul posto in tenuta antisommossa. Tra le persone attese anche il No-Vax Nicola Franzoni che, secondo quanto affermato da alcuni presenti, sarebbe stato bloccato fuori Roma dalle forze dell’ordine.

Decine di manifestanti identificati

Sono diverse decine le persone identificate in queste ore dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli precedenti alla manifestazione No-Green pass che dal Circo Massimo è stata poi dirottata dagli organizzatori a piazza Venezia, centro di Roma. Lo apprende l’AGI da fonti investigative. Gli identificati sono stati invitati a lasciare i propri mezzi di trasporto e a raggiungere la meta della manifestazione a piedi. Al momento non risultano persone fermate.

© Riproduzione riservata