Marinella, ancora senza funerali la donna ritrovata in casa dopo due anni dalla morte

Marinella Beretta non era completamente sola al mondo. La sua drammatica fine (è stata ritrovata dopo oltre due anni dal decesso nella sua casa di Como), ha commosso l’Italia. Adesso, come riferisce il Corriere della Sera, dall’Emilia Romagna è arrivata la telefonata di alcuni cugini alla polizia della città lombarda. Sarebbero parenti della 70enne che da molti anni non avevano alcun contatto con lei e che si sono fatti avanti dopo aver visto la foto di quella familiare che viveva in Lombardia.

Già da diversi anni, Marinella aveva ceduto la sua abitazione di Como a un acquirente svizzero, mantenendo l’usufrutto a vita e continuando ad abitare nella casa. I vicini, ovviamente, ne avevamo perso le tracce da settembre del 2019, data presunta della morte. Soltanto quando è stato segnalato un albero pericolante per il vento, una settimana è scattato l’intervento degli agenti che hanno scoperto il corpo senza vita della donna.

Ai familiari spetterebbero tutti i beni conservati nella casa di Marinella. Le chiavi dell’abitazione sono ancora affidate alla polizia, che le dovrà consegnare al proprietario. Intanto, però, non è ancora stata fissata la data dei funerali.

© Riproduzione riservata