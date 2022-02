Attività balneare in fiamme a Isca Marina: non si esclude ipotesi dolosa FOTO

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'attività balneare costituita da due strutture in legno lamellare completamente avvolte dalle fiamme a Isca Marina, nel Catanzarese. Sul posto 15 unità dei vigili del fuoco coordinate dal funzionario Ruffa Antonio. La situazione risulta essere sotto controllo ma alcuni focolai ancora attivi. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

© Riproduzione riservata