Il 40enne Nicola Zeppetelli ucciso a colpi di pistola a Cervinara (Avellino)

Un uomo di 40 anni, Nicola Zeppetelli , è stato ucciso con colpi di pistola in via Loffredo, nel centro del comune di Cervinara, in provincia di Avellino. Secondo alcune testimonianze, la vittima sarebbe stata affrontata all’esterno del circolo di cui è titolare alla frazione Joffredo, la zona del centro storico spazzata via dalla alluvione del 1999 e poi ricostruita. È stato soccorso da alcuni passanti ancora in vita ma è poi deceduto per le gravi ferite riportate. Dal Comando provinciale dei carabinieri si apprende che Zeppetelli era noto alle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata