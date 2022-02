Cosenza, scatta la psicosi da caro carburante: tra code e “furbetti” FOTO

Anche a Cosenza scatta la psicosi da caro-carburante. I venti bellici che soffiano fortissimi a Est non fanno presagire nulla di buono e, come sta accadendo in tutta Europa, i rifornimenti di benzina sono presi d’assalto dagli automobilisti. Mattinata in coda per chi ha optato per il pieno di benzina e… arrabbiature. Oltre al danno la beffa: alcuni automobilisti, in fila da diversi minuti all’altezza della pompa di benzina di via degli Stadi, hanno dovuto redarguire pesantemente i furbetti di turno che hanno provato a infilarsi dalla direzione opposto per evitare di rimanere incolonnati. Un tentativo che non è passato inosservato subito rispedito… al mittente. Effetti collaterali di una guerra che ha mandato tutti nel panico, anche a migliaia di chilometri di distanza.

