Gambarie si anima nel weekend: sciatori in arrivo da Messina e dalla Puglia FOTO | VIDEO

Ancora un weekend, l’ultimo del mese di febbraio, tra neve, sole e sapori aspromontani. A Gambarie, infatti, questo fine settimana, tra sport, natura e divertimento, sarà raggiungibile quel benessere psico-fisico necessario dopo una settimana lavorativa.

In questo fine settimana, tra gli altri, ci saranno un gruppo di sciatori provenienti dalla Puglia ed un gruppo di ragazzi provenienti da Milano per godere coi propri occhi del panorama mozzafiato che si apre di fronte alla montagna, le navi che attraversano lo Stretto e quindi l’azzurro sconfinato dello Stretto di Messina.

Altra bella novità saranno i campionati regionali di sci, organizzati dalla Federazione Italiana Sport Invernali, che si svolgeranno Sabato sul tratto finale della Pista Nino Martino, dalle 9:00 alle 11:30, trattasi del preludio di una possibile gara di Coppa Europa da organizzare nel prossimo anno.

“Questo ad ulteriore conferma di un modello vincente quale è diventato oggi Gambarie - sottolinea il sindaco di di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara - e grazie ad una attenta programmazione siamo riusciti a creare entusiasmo tra i giovani e fiducia tra i turisti. Ringraziamenti dovuti - aggiunge il primo cittadino - anche alle altre istituzioni, quali, Regione, Città Metropolitana, comuni limitrofi nonché gli enti pubblici che hanno reso possibile questa realtà, quali Anas, Atam, Asp, Coni, Consorzi”.

In vista del fine settimana tutti gli impianti e le relative piste saranno aperti grazie all’abbondante nevicata dei giorni scorsi e saranno garantiti i servizi, oramai collaudati, quali Snow Bus di Atam Spa, il Sun Daily di Caronte&Tourist, il servizio navetta per l’accesso alle piste da sci ed il parcheggio gratuito con annesso servizio navetta per coloro che sosteranno nella località Cucularo.

Tutto pronto, dunque, per un altro fine settimana all’insegna dello sport e del divertimento, come testimoniato da questo sciatore che ci ha inviato questo video in cui scia sulla pista Martino davanti ad un panorama mozzafiato.

© Riproduzione riservata