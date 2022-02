Guerra in Ucraina, la Calabria scende in piazza per la pace. Ecco il programma

In queste ore in cui l’avanzata russa prosegue in Ucraina e nella capitale Kiev, si susseguono manifestazioni di solidarietà in tantissime città della Calabria. Stamattina a Reggio Calabria e Gioia Tauro ad esempio, nel pomeriggio a Catanzaro, Cosenza, Pizzo (dove alle 18 si riunirà la comunità Ucraina della provincia di Vibo) e tante altre città. Sindacati, associazioni, cittadini e tanti giovani stanno manifestando per la pace e contro la guerra. Un sentimento comune per fornire solidarietà al popolo ucraino e dare un messaggio forte di speranza in questi giorni così tristi.

