L’ex miss ucraina Anastasia Lenna su Instagram contro "l'invasore russo"

Non ha imbracciato il fucile - come avevano ritenuto in tanti guardando sbadatamente le sue foto su Instagram - ma certamente è schierata con la sua Ucraina contro la Russia. E dai suoi profili ha più volte esortato il suo popolo a combattere. Erano bastati alcuni scatti di Anastasiia Lenna per far pensare che la bellissima Miss Ucraina 2015 avesse deciso di andare in guerra. Ma in realtà nelle foto imbraccia armi finte, vista la sua passione per il softair. Insomma, non fa parte dell’esercito ucraino che in diverse aree del Paese sta facendo di tutto per respingere il nemico russo. I suoi post sono, comunque, continui inni allo “stop war”.

In passato Anastasia Lenna aveva pubblicato già sue foto in cui usava pistole da softair e indossava un abbigliamento militare. Il suo passato da softair, lo sport che simula la guerra tra i boschi. Il passato lavorativo della modella però è ben lontano dalla vita militare: ha una laurea in marketing e management all'università Slavistik di Kiev. Per un lungo periodo ha lavorato come modella ed è stata responsabile delle pubbliche relazioni in Turchia. Conosce anche cinque lingue e ha lavorato come traduttrice.

