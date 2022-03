Migliaia di prenotazioni per alloggiare negli alberghi in Ucraina: ma è campagna social per donare alla popolazione

Gli host Airbnb in Ucraina sono inondati di prenotazioni da parte di persone di tutto il mondo che non hanno intenzione di visitarli. Fa parte di una campagna creativa sui social media per incanalare denaro agli ucraini assediati che hanno bisogno di assistenza finanziaria mentre le forze russe bombardano il loro paese e tagliano i servizi. L'idea ha preso slancio. Il 2 e il 3 marzo, gli ospiti di tutto il mondo hanno prenotato più di 61.000 notti in Ucraina, secondo un portavoce di Airbnb. Più della metà di quelle notti sono state prenotate dagli americani, ha detto il portavoce. "Oggi sono arrivate più di 10 prenotazioni. Questo è stato sorprendente, è molto di supporto al momento", ha detto Bondarenko, 36 anni, alla CNN all'inizio di venerdì. "Ho detto a molti dei miei parenti e amici che ho intenzione di usare questi soldi per aiutare le nostre persone che ne hanno bisogno in questo momento".

La chiamata agli ospiti a prenotare Airbnb in Ucraina è iniziata online, dove i sostenitori hanno esortato le persone a prenotare camere il più vicino possibile a una data di check-in per garantire che gli host ricevano rapidamente le tariffe. Airbnb in genere emette un pagamento circa 24 ore dopo il check-in di un ospite. Il docente di letteratura della New School ha prenotato un soggiorno di due notti in un appartamento nella vecchia Kiev, un quartiere affascinante e storico noto per le chiese ortodosse e le eccentriche sculture di animali. Le foto sull'annuncio Airbnb mostrano pavimenti in legno immacolati, un divano grigio imbottito e un lucernario inclinato. L'appartamento con due camere da letto è quasi al completo per i prossimi mesi.

