Il Doomsday Plane in volo per addestramento: è il quartier generale in caso di guerra nucleare

Nei giorni scorsi, esattamente lunedì della scorsa settimana, è stato visto in volo nei cieli del Nebraska. Si tratta del "Doomsday Plane” E-4B, il Boeing 747 modificato in dotazione alla Presidenza degli Stati Uniti in grado di resistere anche ad un attacco nucleare. Il 28 febbraio ha preso il volo per una breve missione di addestramento, proprio poco dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin sulla messa in stato di allerta delle forze nucleari del suo paese. L’addestramento di questo velivolo è iniziato da una base dell’Aeronautica americana nel Nebraska. È poi proseguito con un volo di circa quattro ore e mezzo nell’area di Chicago, per finire poi subito dopo. A riportare il resoconto è il sito di notizie britannico iNews. Durante la sua breve sortita, l’aereo sarebbe stato accompagnato da diversi jet di scorta, utilizzati anche per tracciare i missili balistici.

Tra tante, il velivolo dal costo di circa 200 milioni di dollari è progettato interamente con tecnologia analogica. Non ha apparecchiature digitali, e questo gli consente di restare in volo anche dopo aver subito l’impulso elettromagnetico di un’esplosione nucleare. Inutile dire che è anche refrattario a qualsiasi cyberattacco.

Che cos'è il Doomsday Plane

L'aereo Doomsday è una denominazione non ufficiale di una classe di velivoli che viene utilizzata come postazione di comando aviotrasportata in caso di guerra nucleare, disastri o altri conflitti su larga scala che minacciano le principali infrastrutture militari e governative. Gli unici paesi che hanno progettato e prodotto tali velivoli sono gli Stati Uniti e la Federazione Russa.

Conosciuti ufficialmente negli Stati Uniti come National Airborne Operations Centers (NAOC), questi aerei consentono ai leader di impartire comandi e dichiarare guerra dal cielo. Sono inoltre dotati di una vasta gamma di meccanismi di difesa, inclusa la capacità di resistere agli impulsi elettromagnetici. Gli equipaggi del jet utilizzano anche i tradizionali strumenti di volo analogici per navigare poiché sono meno suscettibili agli attacchi informatici. Gli aerei, sebbene non tecnicamente segreti, sono raramente menzionati; la United States Air Force, ad esempio, non riconoscerà nemmeno pubblicamente di possederne alcuni. In funzione dagli anni '70, questi posti di comando aviotrasportati sono stati a lungo considerati la migliore possibilità per un presidente della Guerra Fredda di sopravvivere a un attacco nucleare. A differenza dell'Air Force One cerimoniale e incentrato sul comfort , gli aerei del giorno del giudizio sono stanze di guerra pilotate da dozzine di analisti militari, strateghi e assistenti alla comunicazione che guiderebbero il presidente attraverso i primi giorni di una guerra nucleare.

