Davide Fontana ha ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi "perché lei voleva andare via"

L’ha uccisa perché «non poteva accettare di vivere senza la ragazza, che per lui "era tutto"». Davide Fontana ha ammesso davanti al gip Angela Corvi il movente dell’omicidio di Carol Maltesi, la ventiseienne uccisa, fatta a pezzi e gettata in una scarpata in alta Val Camonica (Brescia).

E questo perché la giovane «tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, gli comunicava che intendeva lasciare Rescaldina e trasferirsi fra il veronese, dove risiedeva il figlioletto, e Praga», si legge nell’ordinanza di custodia cautelare.

Per Fontana «la notizia era un vero e proprio shock» al punto che «mentre stavano girando il video hard» nel momento in cui «si era ritrovato il martello in mano, aveva pensato che l’avrebbe persa. Allora, la colpiva al capo, due o tre volte». Inizialmente il 43enne credeva che Carol fosse morta «poi però vedeva che faceva uno "scatto" con una gamba e quindi, per evitare di farla soffrire, le tagliava la gola, con un coltello reperito nella cucina dell’appartamento della donna, dove i due si trovavano».

Il gip: nessun scrupolo morale per l'omicida

n Davide Fontana c'è «la totale mancanza di ogni senso di umana compassione» come «traspare limpidamente» dalla modalità con cui distrugge il cadavere di Carol Maltesi «mosso esclusivamente dalla finalità di salvare sè stesso, così facendo scempio dei resti della donna, cui pure ancora oggi afferma di aver tenuto sopra ogni cosa». E’ la valutazione del gip di Brescia Angela Corvi contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 43enne accusato di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. E ancora: «l'assenza di qualsiasi scrupolo morale trova l’ennesima dimostrazione» quando Fontana negli stessi giorni in cui si trovava a Vararo «all’unico scopo di disfarsi» della sua vittima «trovava il tempo di 'recensirè l’abitazione in cui era ospitato, definendolo 'luogo magico immerso nella natura per trascorrere del tempo in totale relax pieno di dettagli di ottimo gusto per vivere un soggiorno di qualità»

