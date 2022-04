La morte della 17enne Maria Elia in ospedale, la famiglia: "Vogliamo la verità"

Uccisa da un’influenza. L’autopsia effettuata sul corpo di Maria Elia, morta domenica scorsa a 17 anni dopo 36 ore di ricovero in ospedale, sembra avvalorare questa ricostruzione. La studentessa, residente a Balanzano, frazione di Perugia, sarebbe morta per una grave insufficienza respiratoria dovuta a una polmonite bilaterale provocata da un virus influenzale a cui si sarebbe aggiunta un’infezione da stafilococco.

La Procura di Perugia apre un fascicolo per omicidio colposo

La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, dopo la denuncia dei familiari della ragazza. Che, dicono, non vogliono «puntare il dito contro nessuno» ma scoprire solamente «la verità» sulla morte di Maria e «se questa porterà alla luce responsabilità da parte di qualcuno, pretendiamo giustizia». Su una piattaforma digitale è stata anche avviata una raccolta fondi per sostenere le spese legali. «Dalle prime verifiche risulta che la giovane paziente, dopo essere stata tempestivamente sottoposta in pronto soccorso ai necessari accertamenti diagnostici e alle cure del caso, presentava condizioni che necessitavano dell’immediato ricovero nel reparto di Terapia Intensiva.

Il decesso in meno di 48 ore

Nonostante le cure intensive garantite dai sanitari, il successivo decorso clinico è stato così repentino da condurla al decesso in meno di 48 ore», è la ricostruzione dell’Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove la ragazza è arrivata lo scorso sabato pomeriggio, dopo aver accusato difficoltà respiratorie. Aveva qualche linea di febbre e mal di testa. Nel volgere di poco tempo, la situazione è precipitata. Domani, sabato 2 aprile, alle 15,30 è stato fissato il funerale che celebrerà nella chiesa di Ponte San Giovanni, una parrocchia più grande per contenere le tante persone previste alla cerimonia.

Il commosso ricordo dei compagni di scuola

Maria frequentava la 3 A dell’istituto professionale, così l’hanno voluta ricordare i compagni: «Pensando a te ci vengono in mente il vino rosso e il sushi. I tuoi colori preferiti, il lilla e il rosa barbie. La tua passione per il Milan e Ibrahimovic, la musica di Marracash. Ti piaceva sfilare e fare la 'truccoterapià, soprattutto a scuola, e sognare Babbo Natale. Amavi la solitudine ma avevi veri amici. Questa eri tu, Maria Elia, ci mancherai». «Siamo vicini alla famiglia di Maria Elia per questa tragedia che lascia tutti nello sconcerto. A tutti i suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze», è il messaggio di cordoglio del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e di tutta l’amministrazione comunale.

