Saluti romani e il "presente" ai funerali di Assunta Almirante, moglie dello storico segretario dell’Msi, Giorgio Almirante, scomparsa martedì scorso, a Roma, all’età di 100 anni. Circa duecento persone hanno partecipato alle esequie che sono state celebrate nella basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come Chiesa degli Artisti, a piazza del Popolo. Al termine della cerimonia, all’esterno, non sono mancati i saluti romani e il presente: «Camerata Assunta Almirante, presente!», il grido ripetuto più volte all’uscita del feretro dalla chiesa. partecipare alle esequie, tra gli altri, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Gianni Alemanno, Gianfranco Rotondi e Maurizio Gasparri.

© Riproduzione riservata