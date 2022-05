Alessandro Maja ammazza moglie e figlia, poi parla ai vicini: "Li ho uccisi tutti, bastardi"

«Era per terra, con le ferite che sanguinavano, col corpo metà dentro e metà fuori dalla porta di casa e diceva: "Li ho uccisi tutti, bastardi"». E’ la scena raccontata da Manuela e Chiara, madre e figlia, le vicine di casa che hanno chiamato i soccorsi dopo che Alessandro Maja ha ammazzato la moglie Stefania e la figlia Giulia (16 anni), ferendo l’altro figlio, Nicolò (23 anni). «Lo ha detto con tono tranquillo, in apparenza non era agitato» aggiunge Chiara che definisce i vicini «una famiglia da "Mulino Bianco", perfetta».

Su Fb Stefania Pivetta scriveva contro i femminicidi

«Il mio San Valentino lo voglio dedicare alle donne che sono morte per mano di un uomo credendo nell’amore». Lo aveva scritto sul suo profilo Facebook Stefania Pivetta, 56enne uccisa questa mattina dal marito Alessandro Maja insieme alla loro figlia di 16 anni, nella loro villetta a Samarate (Varese), dove è rimasto gravemente ferito anche il figlio maggiore Nicolò, 23 anni. La donna, a quanto emerso, si era rivolta a un avvocato per la separazione. Negli ultimi mesi, dai suoi post in rete, si leggono frasi che inneggiano alla ricerca della felicità. "C'è sempre tempo per riprendere in mano la nostra vita. Che sia un lavoro, una passione". La paura di perdersi fa perdere momenti preziosi della nostra VITA», scriveva a gennaio. Poco prima aveva pubblicato un messaggio per il figlio Nicolò, fresco di brevetto di volo. «Sono stati momenti duri, complice questa pandemia che non ha facilitato il tuo percorso, ma sei fantastico e la tua forza di volontà ti ha portato oggi a prendere questo benedetto brevetto - aveva scritto - grazie amore, Nicolò ha messo le ali».

© Riproduzione riservata