Rapina in banca a Nuoro nella filiale Bnl, due banditi in fuga

Una rapina in banca è stata compiuta stamane a Nuoro. Due banditi, con il volto coperto da capellini e mascherine, sono entrati dall’ingresso riservato ai clienti della filiale del Bnl (Banca nazionale del lavoro), della centrale via Manzoni, e si sono diretti verso la cassa. Raggiunto lo sportello, hanno minacciato l’impiegato e si sono fatti consegnare il denaro in cassa per poi fuggire indisturbati. Al momento erano presenti alcune persone, ma nessuno è rimasto ferito.

La dinamica della rapina è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia intervenuta sul posto. Di certo i due non avevano pistole in metallo che avrebbero fatto scattare l’allarme all’ingresso. Possibile che avessero armi giocattolo o, più semplicemente, che abbiano minacciato il cassiere facendo finta di essere armati. Il bottino sarebbe di pochi spiccioli.

