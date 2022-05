Reggio Calabria, ancora sangue sulla SS 106. Auto si ribalta, muore una donna di 53 anni a Bocale

Un'altra vittima. La SS 106 continua a rivelarsi fatale. Stavolta a perdere la vita è stata una donna, Giuseppa Iamundo di 53 anni, nei pressi della periferia Sud di Reggio, a Bocale (chilometro 15). L'auto si è capovolta nei pressi della colonnina di rifornimento dell'Agip e non c'è stato nulla da fare per la conducente dell'auto. Dai primi riscontri, sembrerebbe si sia trattato di incidente autonomo.

L'autovettura su cui viaggiava la donna di cui non si conoscono ancora le generalità, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata lungo il rettilineo, finendo la corsa proprio nei pressi della stazione di servizio. L'impatto purtroppo non ha dato scampo alla conducente. Sia i vigili del fuoco che la Polstrada sono in attesa dell'autorizzazione del magistrato per poter effettuare i rilievi, rimuovere la salma e accedere ai documenti all'interno della vettura.

Foto Attilio Morabito

