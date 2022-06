Brucia ancora Corigliano Rossano, in fiamme il campeggio Capo Trionto FOTO

Non si arresta la catena degli incendi ad aziende e mezzi nel comune di Corigliano Rossano. Questa volta a finire in fiamme è stato un villaggio Turistico, il campeggio “Capo Trionto, ubicato all’ingresso della Contrada marina di Fossa, il borgo marinaro dell’estremo ovest dell’area urbana di Rossano, all’interno del quale erano parcheggiate delle roulotte, cinque della quali hanno preso fuoco e sono andate distrutte. Mentre provvidenziale si è rivelato l’intervento dei Vigili del fuoco di Corigliano Rossano che hanno domato le fiamme ed impedito che queste si propagassero alle altre roulotte ed al locale di accoglienza della struttura. Qui, per fortuna, non vi erano né i gestori, né altro personale o ospiti del villaggio, poiché, il campeggio da circa due anni non era attivo.

© Riproduzione riservata