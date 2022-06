Alberto Matano, è il giorno delle nozze con Riccardo. "Ho sofferto il bullismo. Con lui ho capito chi sono"

"Sono molto felice ed emozionata di essere stata scelta per celebrare quella che gli amici i parenti sanno essere una grandissima e forte storia d'amore. Ma non voglio dilungarmi di più, non lo trovo rispettoso nei confronti di Alberto e Riccardo, una coppia meravigliosa ma anche riservata, autentica, bellissima, abbiamo iniziato a fare le prove generali del giorno più bello in provincia di Roma. Ma dettagli e i particolari in cronaca non sarò io a fornirli".

Parola di Mara Venier che sarà l'officiante delle nozze tra Alberto Matano, 49 anni a settembre, ex mezzobusto del Tg1 conduttore e autore de La vita in diretta con l'avvocato cassazionista Riccardo Mannino, cerimonia che secondo quanto anticipato da Chi si svolgerà a Labico l'11 giugno alle porte di Roma sarà vissuto nella massima riservatezza come è stato vissuto l'amore fino a questo momento. L'anno scorso il coming out e l'annuncio al pubblico: "Quando decideremo di sposarci, condivideremo la nostra gioia con tutti". Quanto invece all'idea di paternità, confidava: "E' tardi per diventare genitori, si è fatta 'una certa' per i figli".

Matano al Corsera, intervistato da Walter Veltroni, racconta l'infanzia vissuta a Catanzaro: "Ho sofferto il bullismo"

Alberto Matano si racconta oggi al Corriere della Sera con una bella intervista di Walter Veltroni, ex sindaco di Roma e già segretario del Pd. Matano, tra le altre cose, parla della sua infanzia catanzarese:

"Ero molto felice, nei primi anni. La mia famiglia era molto armonica. I ruoli si intercambiavano, tra mio padre e mia madre. Mamma era un’insegnante, sempre molto attiva sul piano associativo, sindacale. È stata anche l’unica assessore donna nella giunta comunale di Catanzaro, rappresentava la Dc. Stava poco a casa, fisicamente. Ma era sempre presente. Ricordo l’infanzia come giorni sereni, lieti. Ma poi il cielo si annuvolò. Attorno ai 14 anni mi sono accorto con dolore che non crescevo. I miei amici erano almeno venti centimetri più di me. E allora la mia stanza si chiuse a chiave, come un riparo dal mondo. Perché fuori mi sembrava che le cose andassero a rovescio. Ho sofferto il bullismo. Mi isolavano dai giochi, mi prendevano in giro, mi sentivo ai margini della vita. Ma ho combattuto, non mi sono piegato. Mi sono detto che ce la dovevo fare. Ho trovato la forza e tutto quello che di buono mi sta accadendo è figlio di quella volontà di non subire. In terza liceo, dopo un’estate, sono cresciuto e sono diventato come sono ora".

