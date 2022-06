Anna Frank, 75 anni fa la pubblicazione del diario. E Google omaggia con un doodle FOTO

Una storia struggente. Come tutte quelle legate al periodo bellico. Con un qualcosa in più, perché la vicenda di Anna Frank - e del diario scritto dalla giovane internata - ha rappresentato e rappresenta ancora oggi uno dei simboli di un'epoca tanto buia (ma, ahinoi, non altrettanto irripetibile). Google, in occasione del 75esimo anno dalla pubblicazione del libro ha scelto di raccontarne la storia attraverso il doodle di oggi, 26 giugno 2022: una lunga sequenza in cui si sviluppa uno dei fotoracconti più triste della storia. Italiana ma non solo.

