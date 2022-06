Cosenza, festa per gli 800 anni del Duomo: presente il cardinale Parolin, segretario di Stato del Vaticano

Il 25 giugno del 2022 non è un giorno come tutti gli altri per la Città dei bruzi. Perché si celebrano gli 800 anni della Dedicazione della Cattedrale di Cosenza. Il Duomo, in sostanza, è giunto ai primi 8 secoli di vita e per l'occasione i fedeli stanno riempiendo il piazzale della Provincia (piazza 15 Marzo) al termine della processione dell'effige della Madonna del Pilerio, “scortata” dalla banda musicale e accompagnata dai vescovi e dai parroci.

Una giornata storica: dopo 22 anni l'effige della Madonna del Pilerio è uscita dalla Cattedrale per andare in processione. Un momento unico per i fedeli, reso ancora più speciale dalla presenza del Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin.

L'arrivo del cardinale Parolin con il vescovo monsignor Francescantonio Nolè

"Un data importante questa, che ricorda gli 800 anni da quando la Cattedrale è stata consacrata ed è diventata certamente un centro di fede, ma anche un centro di importanza civile proprio per la dimensione sociale che ricoperto negli anni", ha detto il cardinale Pietro Parolin, aggiungendo: "Credo che oggi debba sentirsi in festa tutta la città”.

Il Cardinale Parolin incontra la presidente della Provincia Rosaria Succurro

