Incidente stradale intorno alle 18 sulla A20 Messina-Palermo. All'interno della galleria Saja Archi sono venute a contatto due auto. Ad avere la peggio due donne, madre e figlia, trasferite entrambe con l'ambulanza. A differenza di quanto comunicato in precedenza, non è stato necessario l'elisoccorso, che non è nemmeno atterrato. Le due donne per fortuna non sono in pericolo di vita. Lunghe code sono registrate in direzione Messina.

Foto Antonio Magazzù

