Allarme a Rende, siringhe abbandonate nel parco Robinson: “Il Comune pensa ad altro”

La denuncia degli attivisti pentastellati rendesi non tarda ad arrivare dopo l'ennesimo "ritrovamento". «Purtroppo, ancora una volta, ci vediamo costretti ad intervenire dopo i ritrovamenti al parco Robinson di qualche mese fa, sull'abbandono di siringhe in diverse vie cittadine quali via Tevere, via Valle di Neto e strade adiacenti. Il sindaco Manna, già allora, "derubricava" il tema a mero decoro cittadino, denotando superficialità ed approssimazione amministrativa. Chiediamo che venga fatto un monitoraggio costante del territorio da parte della Rende servizi per assicurare una tempestiva rimozione delle siringhe e l'attivazione, tramite gli uffici comunali preposti, di interventi volti ad intercettare il disagio».

