Bomba d'acqua nel Cosentino, auto bloccate e strade come fiumi FOTO - VIDEO

Disagi per il forte temporale che alle prime luci di oggi si è abbattuto su Corigliano Rossano. Allagato il sottopasso in località Frasso nell'area urbana di Rossano. Un'auto è rimasta bloccata dall'acqua che ha invaso la strada e che non è riuscita a defluire. Per fortuna il conducente è riuscito a mettersi in salvo.

Maltempo, spettacolare tromba marina tra Messina e Reggio LE IMMAGINI Foto di Rino Labate Foto di Rino Labate Foto di Rino Labate Foto di Rino Labate

Situazione critica anche a Cosenza centro come a Paola e Cetraro, mentre si sta monitorando il territorio per verificare i danni. Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza sono impegnate per interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Al momento non si registrano segnalazioni di particolari criticità né danni a persone.

Allagamenti ad Amantea, strade come fiumi

